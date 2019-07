Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Diebstahl von Werbebannern und einem weiterem größeren Werbeträger während des Bürgerfestes am vergangenen Wochenende

Freiburg (ots)

Zunächst wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27./28.07.2019, zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr beim Festgelände "Wanne" insgesamt drei Werbebanner der Brauerei Fürstenberg, als auch eine auf ca. 5 Meter Höhe aufblasbare "Fürstenbergflasche" mit integriertem Gebläse entwendet. Der Diebstahlsschaden wird hier auf ca. 1900 EUR geschätzt.

In der Eggertenstraße kamen in der Nacht von Montag auf Dienstag (29./30.07.2019), zwischen 01.00 und 09.00 Uhr zwei Werbebanner der Fa. Fürstenberg in der Größe von ca. 2x3m weg. Der Schaden beträgt hier ca. 120,- EUR.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an den Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654 806060 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell