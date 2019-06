Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken: Burdarper Weg

Printinhsweg

Borken (ots)

Gegen 06:14 Uhr kam es an der Kreuzung Burdarper Weg / Printigsweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Hierbei wurde ein Pkw in einen Graben geschleudert und der Fahrer schwer verletzt. Die Bergung des Fahrers aus dem Pkw dauert noch an. Es wird nachberichtet.

