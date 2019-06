Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitern

Borken (ots)

Erfolglos haben sich Unbekannte an der Tür eines Friseurgeschäfts in Borken zu schaffen gemacht. Der oder die Täter versuchten vergeblich, sie aufzuhebeln und so in die Räume an der Straße Commende zu gelangen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 08.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

