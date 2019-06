Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall im Wellbachtal

Albersweiler (ots)

Am 05.06.2019, 17.30 Uhr, ereignete sich für dieses Jahr der erste Motorradunfall im Wellbachtal, ein 16-jähriger aus dem Kreis SÜW befuhr mit seinem Leichtkraftrad die B 48 in Richtung Rinnthal. In einer scharfen Linkskurve kam er vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich am Arm. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand Sachschaden.

