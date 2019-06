Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - LKW mit gebrochener Bremsscheibe aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Annweiler (ots)

Am Morgen des 04.06.2019 kontrollierte die Polizei Annweiler einen auf der Bundesstraße 10 fahrenden Lastkraftwagen in Höhe der Stadt Annweiler. Dieser war den Beamten durch einen verbotenen Überholvorgang aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sich an dem Fahrzeug zudem noch weitere Mängel heraus. Ein Reifen wies einen bis zur Karkasse reichenden Einschnitt auf und eine Bremsscheibe an der Achse des Aufliegers war zweimal gerissen, weshalb die Weiterfahrt bis hin zur Behebung der verkehrsgefährdenden Mängel untersagt werden musste. Der Fahrer musste zudem noch eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren, dreistelligen Betrages hinterlegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/964619

pwannweiler@polizei.rlp.de

