Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Am 17. Juli 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr das Nichtdeutsche Kennzeichen EZT 878, welches an einem Opel Vectra angebracht war. Der Pkw war im genannten Tatzeitraum auf einem umzäunten Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Fensterscheibe beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Mittwoch, 17. Juli 2019, die Fensterscheibe eines Kindergartens an der Straße Am Pfarrhof. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell