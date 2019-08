Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Einbruch mittels Gully - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ihringen - Ein bislang unbekannter Täter fuhr am Donnerstagmorgen, gegen 03:25 Uhr, mit einem Geländemotorrad vor ein Uhrengeschäft in der Wasenweilerstraße in Ihringen. Dort warf er mit einem mitgebrachten Gullydeckel die Schaufensterscheibe des Ladengeschäftes ein und kletterte durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsraum. Vermutlich wurde der Täter durch den über dem Geschäft wohnenden Ladenbesitzer gestört. Dennoch erlangte er eine Armbanduhr und flüchtete mit seinem Motorrad. Hierbei fuhr der Mann ohne Beleuchtung mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wasenweiler davon.

Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person handeln. Diese trug einen schwarzen Helm, Handschuhe und war dunkel gekleidet. Außerdem führte sie einen schwarzen Rucksack mit.

Die Polizei Breisach bittet unter der Telefonnummer 07667 9117-0 um Hinweise, wem ein entsprechender Motorradfahrer bzw. ein fehlender Gullydeckel oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen aufgefallen sind.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell