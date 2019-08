Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Donnerstag, 25.07.2019, gegen 18.40 Uhr in der Weisweiler Straße in Kenzingen gekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes. Der 57-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt. Am Fahrzeug des 27-jährigen Pkw-Fahrers entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

oec

