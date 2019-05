Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Radfahrer wurde schwer verletzt

Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 50-jähriger Mercedesfahrer war gegen 8 Uhr in Richtung Mühlenstraße unterwegs und beachtete an der Einmündung zur Meyerhofstraße nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Der 25-jährige Bramscher prallte mit seinen E-Bike gegen den Pkw und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell