Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch an der Oeseder Straße

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Friseursalon an der Oeseder Straße ist am frühen Dienstagmorgen das Ziel eines Einbrechers gewesen. Ein Bewohner des Hauses hatte gegen 04.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem im EG befindlichen Geschäft gehört und ist diesen nachgegangen. Dabei stellte der Mann fest, dass der Täter auf der Rückseite des Hauses ein Fenster aufgebrochen hatte und in den Salon eingestiegen war. Offenbar bemerkte der Einbrecher dann aber den aufmerksamen Zeugen und flüchtete schließlich ohne Beute. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen interessiert. Telefon: 05401-879500.

