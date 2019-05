Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Grauer BMW beschädigt - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

In der Bozener Straße ereignete sich in der Nacht zu Montag eine Unfallflucht. Der Fahrer eines grauen BMW 330i parkte sein Auto gegen 19.30 Uhr (Sonntag) in Höhe der Hausnummer 55a rechtsseitig am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 09.30 Uhr (Montag) zurückkehrte, stellte er am vorderen linken Kotflügel einen Unfallschaden fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell