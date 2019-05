Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bargeld bei Einbruch in Möbelgeschäft erbeutet

Osnabrück (ots)

An der Hannoverschen Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagabend (19.30 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Möbelgeschäft. Die Einbrecher schlugen in einer Tür ein Glaselement ein und gelangten dadurch in die Verkaufsräumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und eine Kamera und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3203.

