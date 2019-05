Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Exhibitionist im Ortsteil Natbergen

Bissendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es im Schwarzen Weg zu einer exhibitionisten Handlung durch den Fahrer eines älteren, dunklen Kleinwagens gekommen. Der Unbekannte fragte an der Ecke zum Grenzweg eine 78-jährige Radfahrer nach dem Weg und befriedigte sich dabei selber. Als die Seniorin die Tathandlung bemerkte, beendete sie das Gespräch und fuhr weiter. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, von gepflegter Erscheinung, hatte dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Das von ihm benutzte Auto hatte auswärtige Kennzeichen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Melle entgegen. Telefon: 05422/920600.

