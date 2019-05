Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch bei den Osnabrücker Werkstätten

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Werkstätten an der Industriestraße haben am Wochenende ungebetenen Besuch bekommen. Unbekannte brachen zwischen Samstag-und Montagmorgen eine Tür zum Werkstattbereich auf und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Letzendlich nahmen die Einbrecher eine teure Press-und Kabelschere der Marke Klauke samt Zubehör mit. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße gesehen hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell