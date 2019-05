Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Teures E-Bike gestohlen

Quakenbrück (ots)

Am Freitagabend ist in der Langen Straße ein teures E-Bike gestohlen worden. Zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr hat der Täter das Schloss des vor dem Steakhaus abgestellten schwarzen "Kalkhoff Integrale" durchtrennt und das E-Bike dann mitgenommen. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Quakenbrück entgegen. Telefon: 05431-90330.

