Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/ Denzlingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Schwarzwaldstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 31.07.2019, in einem Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin einen in der Schwarzwaldstraße, auf Höhe der Hausnummer 20, ordnungsgemäß geparktes Auto am hinteren linken Kotflügel.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben machen können sich unter der Telefonnummer 076129607-0 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761 882-4221 zu melden.

(Hinweis für Medien: Der Unfall wird ausnahmsweise durch den Polizeiposten Freiburg-Herdern bearbeitet)

