Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - Unbekannte entwenden mehrere hundert Liter Kraftstoff

Herford (ots)

(kup) In der Nacht von Samstag (24.8.) auf Sonntag zapften bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem LKW ab. Der 53-jährige Fahrer hatte seinen LKW am späten Abend auf dem Rastplatz Herford Nord an der A2 in Fahrtrichtung Bielefeld abgestellt. Am frühen Morgen bemerkte er, dass sein Tank aufgebrochen wurde. Unbekannte hatten etwa 500 Liter Diesel entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 675 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

