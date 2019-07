Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 30.07.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:27 Uhr in den Bereich der L699 gerufen.Dort war ein Reh mit dem Kopf in einen Maschendrahtzaun geraten. Das Wildtier wurde mittels Bolzenschneider aus seiner misslichen Lage befreit,ohne es zu berühren, und konnte unverletzt wieder in die Freiheit entlassen werden. Der Einsatz endete für die 5 Einsatzkräfte um 10:45 Uhr.

Um 16:17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Breckerfelderstr. alarmiert.An der Einsatzstelle ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Für die Arbeiten war die Breckerfelderstr. kurzfristig komplett gesperrt.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug ein Tanklöschfahrzeug sowie ein Fahrzeug der Polizei.

Der Einsatz endete für die 6 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal um 17:06 Uhr.

