Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Sporthalle - Unbekannte zerstören Oberlichter

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (25.8.), um 15:00 Uhr, und Montag, um 7:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Schulturnhalle an der Werrestraße. Die Unbekannten stiegen auf das Dach der Halle. Dort angekommen, schmissen sie mithilfe von Steinen drei Oberlichter ein. Diese fielen in das Innere des Gebäudes und zerstörten dort Toiletten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise zu dieser Tat unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

