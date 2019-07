POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Senior betrogen (Warnhinweis)

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Pkw nach Verkehrsunfall überschlagen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall auf der B 312 geführt. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Fahrer eines Fiat Tipo von der Nordtangente kommend auf die Bundesstraße in Richtung Riederich auf und missachtete beim Wechsel auf die rechte Fahrspur die Vorfahrt eines 50-jährigen Sattelzug-Lenkers. Dieser versuchte noch vergeblich, durch eine Vollbremsung die Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Durch den Zusammenstoß mit der Zugmaschine geriet der Fiat in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem VW Tiguan eines 28-Jährigen zusammen. Der VW überschlug sich, stieß gegen den Auflieger des Sattelzugs und kam auf dem Dach zum Liegen. Der VW-Fahrer, der seinen Wagen selbstständig verlassen konnte, erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zwei Abschleppunternehmen sorgten für den Abtransport der beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 100.000 Euro. Unmittelbar nach dem Unfall war die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen blockiert und musste im weiteren Verlauf voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 16.10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. (mr)

Grafenberg (RT): Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 313 sind drei Personen verletzt worden. Eine 63-jährige Fahrerin eines VW Multivan war gegen 15.10 Uhr von Nürtingen kommend in Richtung Metzingen unterwegs und geriet kurz nach der Einmündung nach Tischardt auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der VW mit dem Opel Astra eines 21 Jahre alten Mannes, dessen Pkw nach rechts in die Leitplanken abgewiesen wurde. Eine dem jungen Mann nachfolgende, 56-jährige Opel Adam-Fahrerin prallte mit ihrem Fahrzeug ebenfalls noch gegen den zwischenzeitlich querstehenden Multivan. Alle drei Beteiligten zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin sowie der 21-Jährige wurden zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 60.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Die für die Unfallaufnahme notwendige Vollsperrung der B 313 dauert aktuell (Stand: 17 Uhr) noch an. (mr)

Landkreis Esslingen (ES): Angeblich bei Lotterie gewonnen - Senior um Geld betrogen (Warnhinweis)

Betrüger haben einen über 80-jährigen Mann aus Esslingen in den vergangenen Tagen um mehrere hundert Euro gebracht. Der Senior erhielt seit vergangenen Freitag mehrere Telefonanrufe, in denen ihm von den Kriminellen ein fünfstelliger Lotteriegewinn vorgegaukelt wurde. Der Mann wurde aufgefordert, vor der Übergabe des Geldes eine Kaution zu hinterlegen und diese durch den Kauf von Wertkarten und die telefonische Übermittlung der Seriennummern zu bezahlen. Im Glauben an den hohen Gewinn schenkte der Senior den Betrügern Vertrauen und kam deren Forderungen nach. Er begab sich in einen nahegelegenen Supermarkt und erwarb mehrere Wertkarten, deren Individualnummern er anschließend telefonisch übermittelte.

Diese Betrugsmasche ist der Polizei altbekannt. Bereits seit Jahren führen sogenannte Gewinnspielversprechen immer wieder zum Erfolg. Das Vorgehen der Betrüger ist dabei im Kern stets dasselbe. Nach einer Kontaktaufnahme per Email oder Telefon werden die Opfer über einen vermeintlichen Gewinn bei einem Glückspiel informiert. Dabei werden nicht nur größere Geldbeträge, sondern mitunter auch andere hochpreisige Gewinne, wie zum Beispiel teure Autos, in Aussicht gestellt. Vor der Übergabe des Gewinns werden die Opfer aber stets aufgefordert, noch Zahlungen zu leisten, die mit fälligen Gebühren oder anderweitig entstandenen Kosten begründet werden. Um der ganzen Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen, geben sich die Täter dabei nicht selten als Rechtsanwälte oder Notare aus. Es fällt auf, dass sich die Betrüger mit dieser Masche fast ausschließlich an ältere Menschen wenden.

Die Polizei warnt deshalb vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps, wie Sie sich davor schützen können:

- Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben - insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist!

- Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen! Lassen Sie sich von niemandem, auch nicht von angeblichen Amtspersonen am Telefon unter Druck setzen. Angehörige deutscher Strafverfolgungsbehörden würden Sie niemals am Telefon zu einer Geldüberweisung nötigen!

- Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern, Karten-Codes oder Informationen zum persönlichen Umfeld!

- Informieren Sie im Zweifelsfall immer vorher die Polizei und nehmen Sie etwaige Warnungen von Banken vor Geldtransfers ernst! - Holen Sie vorher Auskünfte über Personen oder Firmen im Internet oder bei den Verbraucherzentralen ein.

Weiter Informationen finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de oder unter www.pfiffige-senioren.de. (mr)

Nürtingen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Gesamtschaden von rund 9.000 Euro ist es am Mittwochvormittag auf der B 313 gekommen. Ein 30 Jahre alter Lenker eines Sattelzugs befuhr gegen elf Uhr die Bundesstraße von Plochingen kommend in Richtung Nürtingen und wechselte auf Höhe Oberensingen vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er den Honda eines 18-Jährigen, der schräg versetzt vor ihm auf der rechten Spur unterwegs war. Die Zugmaschine erfasste den Pkw am Heck und schob diesen kurzfristig vor sich her. In der Folge drehte sich der Wagen und schlug gegen den Mittelstreifen. Durch den Aufprall wurde der Honda nochmals in eine Drehung versetzt und blieb schließlich mit den Hinterrädern auf dem Mittelstreifen stehen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 18-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Anforderung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Der Honda war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis zirka 13.15 Uhr gesperrt werden, was zu einem längeren Rückstau führte. (mr)

