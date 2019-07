Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlägerei im Bereich einer Diskothek

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Sonntag, den 30.06.2019, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung im Bereich einer Diskothek in der Innenstadt gerufen.

Angestellte der Diskothek riefen die Polizei gegen 03:30 Uhr, weil zunächst ein Gast versucht hatte, drei Schnapsflaschen nach draußen zu schmuggeln. Während die Polizeibeamten den 18-jährigen Mann aus Enger zu dem mutmaßlich versuchten Diebstahl befragten, riefen die Türsteher die Polizei wegen einer Auseinandersetzung um Hilfe. Unweit des Eingangsbereichs waren mehrere Männer, darunter sechs bis sieben Gäste und ein Türsteher, in eine Schlägerei verwickelt. Die Polizeibeamten konnten schließlich die Kontrahenten voneinander trennen, da zu der Schlägerei mehrere Streifenteams angerückt waren. Der Türsteher erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der 18-Jährige, der zuvor die Flaschen genommen hatte, war nach Einschätzung der Beamten stark alkoholisiert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Gefahrenabwehr nahmen sie ihn mit ins Gewahrsam. Inwieweit der vorherige versuchte Diebstahl ursächlich für die Auseinandersetzung war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen im Rahmen eines Strafverfahrens. Während der Maßnahmen vor Ort erteilte die Polizei außerdem mehrere Platzverweise an schaulustige Gäste der Diskothek.

Etwa eine Stunde später wurden die Beamten abermals zur Diskothek gerufen. Ein Gast sei im Bereich der Kasse aus dem Fenster gesprungen, ohne zuvor seine Verzehrkarte zu bezahlen. Erst als ihn ein weiterer Gast anhielt und ihm ins Gewissen redete, kehrte der 17-jährige Bielefelder zurück. Der Jugendliche hatte kein Bargeld bei sich und gab an, sich erschrocken zu haben, als er erfuhr, dass er die Karte noch bezahlen müsse.

