POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Brände; Auseinandersetzung am Bahnhof; Rollerdiebstahl

Dettingen/Erms (RT): Kind bei Sturz verletzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist am Dienstagmittag ein Zwölfjähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Junge stürzte gegen 13.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße von seinem Mountainbike und wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Kind den Lenker während der Fahrt zu weit eingeschlagen haben und in der Folge vom Fahrrad abgeworfen worden sein. (mr)

Esslingen (ES): Brand in Umkleidekabine

Eine in Brand geratene Hose hat am Dienstagvormittag zur Räumung eines Werkstätten-Gebäudes in der Röntgenstraße geführt. Gegen 11.10 Uhr löste in den Räumlichkeiten ein Rauchmelder Alarm aus, worauf das Feuer von einem Zeugen entdeckt wurde. Die Flammen hatten auch bereits zwei in der Umkleidekabine deponierte Rucksäcke beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte gelang es dem Mann, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 200 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer die Vorfahrt genommen

Ein 56 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend schwer verletzt worden. Kurz nach 18.30 Uhr war ein 26-jähriger Skoda-Lenker auf der Neue Straße (K 1214) unterwegs und bog an der Einmündung zur Römerstraße (K 1213) nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers und erfasste diesen mit der linken Fahrzeugfront. Der 56-Jährige rutschte über die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.500 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung am Bahnhof

Zwischen zwei Männern ist es am Dienstagabend aus noch ungeklärten Gründen am Bahnhof in Esslingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zeugen bemerkten den handfesten Streit gegen 20.40 Uhr und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete einer der Beteiligten. Sein 21-jähriger Kontrahent hatte eine Verletzung im Gesicht erlitten und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 26-Jähriger, der zunächst im Verdacht stand, ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, musste aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an. (mr)

Köngen (ES): Ladung fängt Feuer

Am Dienstagnachmittag hat die Ladung eines Lkw-Anhängers während der Fahrt auf der B 313 Feuer gefangen. Der kurz vor 16.30 Uhr in Richtung Plochingen fahrende, 64 Jahre alte Lenker des Gespanns bemerkte kurz nach der Anschlussstelle Köngen die Flammen und hielt auf dem Standstreifen an. Vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette waren mehrere Kartonagen in Brand geraten. Durch die Feuerwehr Köngen, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften angerückt war, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Der 64-Jährige konnte anschließend seine Fahrt fortsetzten. Für die Dauer von zirka 30 Minuten war die Bundesstraße in Richtung Plochingen nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. (mr)

Filderstadt (ES): Gegen Parker geprallt

Auf eine medizinische Ursache dürfte ein Verkehrsunfall zurückzuführen sein, der sich am Dienstagnachmittag in Bernhausen ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Ford Fusion die Talstraße in Richtung Sielmingen entlang und kollidierte reaktionslos mit einem links geparkten Ford Fiesta. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw mehrere Meter nach hinten geschoben und stieß gegen einen Baum. Der Wagen des 85-Jährigen kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfer fanden den Fahrer bewusstlos im Fahrzeug vor und wählten den Notruf. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Aichwald-Schanbach (ES): Roller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem anthrazit-grauen Motorroller der Marke Kymco, Typ Like, und dem Versicherungskennzeichen 225 AEP fahndet der Polizeiposten Plochingen. Der mittels Lenkradschloss gesicherte Roller ist in der Nacht von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, von einem Abstellplatz an einem Gebäudekomplex in der Albstraße gestohlen worden. Das Fahrzeug, an dessen Heck ein Topcase montiert ist, hat einen geschätzten Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/3070. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Kind angefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein vierjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend in der Keplerstraße ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Keplerstraße unterwegs, als plötzlich das Kind von einem Gartengrundstück herkommend, hinter einem geparkten Fahrzeug hervor und ohne anzuhalten über die Fahrbahn rannte. Der Mercedes-Fahrer, der langsam fuhr und keinerlei Chancen hatte, den Jungen vorher zu erkennen, reagierte geistesgegenwärtig und brachte seinen Wagen durch eine Notbremsung zum Stehen. Trotzdem wurde Bub vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn gestoßen. Ein Rettungswagen brachte den Vierjährigen anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Reichenbach (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Auffahrunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen, gegen neun Uhr, auf der B 10 zwischen den Anschlussstellen Ebersbach und Reichenbach ereignet hat. Eine 24-Jährige war mit ihrem Audi auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 43-Jährige ihren Mercedes im stockenden Verkehr bis zum Stillstand abbremsen musste. Weil sie zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sie mit ihrem Audi ins Heck des Mercedes. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

