Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 83-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde am frühen Montagnachmittag in Leimen ein 83-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Senior war gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kurfürstenallee in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Karolinger Allee missachtete er die Vorfahrt einer 38-jährigen Frau, die mit ihrem Mitsubishi die Karolinger Allee in Richtung Wittelbacher Allee befuhr, und stieß mit ihr zusammen. Der 83-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die die stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Lebensgefahr konnte von den behandelnden Ärzten ausgeschlossen werden.

