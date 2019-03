Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.03.2019 - Nachtragsmeldung

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: brennende Altpapiercontainer - Zeugenaufruf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei Delmenhorst im Stadtgebiet Delmenhorst zwei brennende Altpapiercontainer gemeldet.

Am 10.03.2019, um 00.36 Uhr, brannte ein Altpapiercontainer in der Breslauer Straße in der Nähe der Elbinger Straße.

Am 10.03.2019, um 00.54 Uhr, brannte ein Altpapiercontainer in der Cramerstraße in Höhe Breslauer Straße.

Die brennenden Kunststoffcontainer wurden dabei zerstört und von der Feuerwehr Delmenhorst gelöscht. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221/1559-115) zu melden.

