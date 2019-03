Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.03.2019

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Bestellshop 10.03.2019, 04:00 Uhr Nordenham, Viktoriastraße

In der Nacht vom 09.03.2019 auf den 10.03.2019 ist es um ca. 04:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Bestellshop in der Viktoriastraße in Nordenham gekommen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Verglasung der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren des Objektes. Mittels einer Sackkarre entwendete er aus dem Objekt einen Tresor den er letztendlich aufgrund des Gewichtes auf dem Gehweg vor dem Shop zurücklässt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der gesamte Vorgang wurde durch einen Zeugen beobachtet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person 10.03.2019, 05:48 Uhr Nordenham, Widdersweg

Am 10.03.2019, um 05:48 Uhr, ist es in Nordenham im Widdersweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 36-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr den Widdersweg in Fahrtrichtung Nordenham. Die Brakerin kam alleinbeteiligt in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Durch den Aufprall im Straßengraben erlitt die Verunfallte schwerste Verletzungen. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr konnte nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.

Polizei Nordenham



Tel.: 04731/9981-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell