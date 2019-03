Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK Wildeshausen vom 09.03.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall. Hatten / Sandtange.

Am Freitag, 09.03.19, um 13.05 Uhr, kommt es in Hatten / Sandtange zu einemVerkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg befährt mit ihrem Volvo denWietingsweg in Richtung Ossendamm. Im dortigen Kreuzungsbereich missachtet sie ihrerseits die Vorfahrt einer 52-jährigen, die mit ihrem Seat den Ossendamm in Richtung Grenzweg befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wird bei dem Verkehrsunfall niemand .

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-941-115

