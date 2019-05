Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnung - Wasserschaden verursacht - Zeugensuche

Bislang unbekannter Täter drang von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung in der Oberen Schanzstraße in Friedlingen ein. Nach Aufhebeln der Wohnungstüre wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Im Anschluss wurde der Ablauf der Dusche verstopft und das Wasser aufgedreht. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zur Beseitigung des Wassers musste die Feuerwehr eingesetzt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen im Bereich der Oberen Schanzstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

