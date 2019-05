Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch- Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Umkirch. Eine weitere Trunkenheitsfahrt stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach am Samstag 04.05.2019 gg. 23:36 Uhr bei einer Kontrolle eines Pkw in Umkirch in der Straße Im Kirchenhürstle fest. Der Fahrer hatte 1,12 Promille und wurde einer Blutentnahme unterzogen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

