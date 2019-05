Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch- Streitigkeit und Alkoholfahrt

Freiburg (ots)

Umkirch. Ein Besucher der Diskothek Heuboden bat am Samstag, um kurz vor 3 Uhr, die Polizei um Unterstützung, nachdem ihm anlässlich einer Streitigkeit von einem Unbekannten die Halskette abgerissen worden war. Dieser war zwischenzeitlich mit seinen Begleitern in einem Pkw mit Schweizer Zulassung geflüchtet. Das Fahrzeug konnte von einer Streife des Polizeireviers Breisach auf der BAB A 5 kurz vor der Anschlussstelle Hartheim gestoppt werden. Der Beschuldigte befand sich auf dem Rücksitz. Beim Fahrer des Pkw stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 0,86 Promille fest. Diesem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 520 Euro abgenommen. Weitergehende Ermittlungen führt nun der Polizeiposten March

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell