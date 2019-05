Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Friedlingen: Einbruch und Vandalismus in Firmengebäude - Tatverdächtige gestellt

Am Sonntag gegen 19 Uhr warfen vier Personen eine Fensterscheibe einer Firma in der Hafenstraße ein und betraten das Gebäude. Hier wüteten sie, zerstörten Einrichtungsgegenstände und einen Computerbildschirm. Weiterhin wurde ein Feuerlöscher versprüht. Nach dem Verlassen des Gebäudes nahmen die vier noch weitere Feuerlöscher von geparkten Lkws und versprühten den Inhalt. Ein Zeuge konnte den Vorgang beobachten, die vier verfolgen und drei davon in der Nähe auch zur Rede stellen. Sie wurden anschließend der Polizei übergeben. Die Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren wurden angezeigt und ihren Eltern übergeben.

