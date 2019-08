Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Sonntag (25.8.), um 3:05 Uhr, fuhr einer 21-Jähriger auf der Mindener Straße in Richtung Häverstraße. Der junge Mann aus Kirchlengern kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er steuerte seinen schwarzen Mercedes CLA ungebremst in einen am Straßenrand geparkten grauen Opel Meriva. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen von der Straße in eine Einfahrt geschoben. Dort kollidierte er mit einem Betonstein und kam in einer Hecke zum Stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen in der Atemluft des Mannes Alkohol wahr. Ein sofort durchgeführter Atemtest verlief deutlich positiv. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein des jungen Fahrers wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 45.000 Euro.

