Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 34-Jähriger randaliert

Ludwigshafen (ots)

Gegen ein 34-Jährigen musste am Montag (10.06.2019) der Taser eingesetzt werden, nachdem er in einer Wohnung randalierte. Bei der Polizei ging gegen 11.15 Uhr die Meldung ein, dass ein junge Mann in einer Wohnung in der Otto-Stabel-Straße randalieren würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, trafen sie den 34-Jährigen wild um sich schlagend an. Bei dem Versuch ihn festzunehmen trat dieser um sich und in Richtung der Polizeikräfte. Die Polizeibeamten setzten daraufhin den Taser ein. Der Mann konnte schließlich fixiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamten leicht verletzt.

