Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Kennzeichen

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Sonntag (25.8.), in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 16:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beide KFZ-Kennzeichen eines Autos an der der Straße Am Hallenbad. Der Sohn der 53-jährigen Geschädigten nutzte den PKW, um mit seiner Familie in ein Schwimmbad zu fahren. Als der 34-Jähirge das Auto auf dem Parkplatz abstellte, waren beide Kennzeichen HF-OZ 112 noch vorhanden. Einige Stunden später bemerkte er das Fehlen des vorderen und hinteren Nummernschildes. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

