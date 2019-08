Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Flüchtender Täter lässt Diebesgut auf Parkplatz zurück

Löhne (ots)

(kup) Am Freitag (23.8.), um 11:00 Uhr, verübte ein bislang unbekannter Täter einen Ladendiebstahl in der Filiale eines Bekleidungsgeschäftes an der Albert-Schweitzer-Straße. Der 35 bis 50 Jahre alte Mann nahm sich von einem Ständer im Eingangsbereich des Ladens diverse Kleidungsstücke. Dies beobachtete eine 57-jährige Angestellte und verfolgte den Täter bis auf den Parkplatz. Dort ließ der südosteuropäisch aussehende Mann die erbeutete Kleidung fallen. Er stieg als Beifahrer in einen silbernen SUV und flüchtete. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 bei der Polizei Herford zu melden.

