Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Eichendorffstraße, Mehrere Brände halten Polizei und Feuerwehr auf Trab

Coesfeld (ots)

Gleich zu mehreren Bränden musste die Polizei und die Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag ausrücken. Am 13.07.19, 03:17 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand von vier Mülltonnen auf der Eichendorffstraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im weiteren Verlauf der Nacht, gegen 03:32 Uhr kam es ebenfalls zu einem Mülltonnenbrand auf der Merfelder Straße. Dabei wurden zwei Mülltonnen und drei Heckenpflanzen beschädigt. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Nur kurze Zeit später kam es zu einem Anhängerbrand in der Straße Fleigenkamp. Schnell konnte auch hier der Brand durch die Feurwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang. Die Polizei sucht unter der Rufnummer 02594-7930 Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell