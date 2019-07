Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Bei Einbruch Getränke entwendet

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in ein Vereinsheim in der Wurmberger Straße eingedrungen. Sie entkamen unerkannt mit etwa 20 Mehrweg-Getränkekisten. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Pforzheim-Buckenberg, Telefon 07231 965593, erbeten.

