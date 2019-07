Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kieselbronn- Bei Unfall leicht verletzt

Kieselbronn (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro und ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 20 Uhr. Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls ist ein 78-jähriger Opel-Fahrer von der Walterstraße ungebremst in die bevorrechtigte Hauptstraße gefahren und in der Folge gegen einen geparkten Citroen geprallt, der gegen eine Hausmauer gedrückt wurde. Der Verursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

