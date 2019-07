Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alarmanlage verhindert Einbruch in Rüppurrer Freibad

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter scheiterten am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr, bei ihrem Vorhaben in den Kassenbereich des Rüppurrer Freibades einzudringen. Als die Einbrecher die Fensterscheibe zerstörten, um sich Zutritt in das Gebäudeinnere zu verschaffen, ertönte die Alarmanlage und schlug die Täter in die Flucht. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell