Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen gesucht - Unfall mit Radfahrer

Herford (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat Herford sucht Zeugen eines Unfalls der sich am 17.08.2019 auf der Jungfernheide im Bereich der Einmündung Finnebachstraße stattgefunden hat. Zum Unfallzeitpunkt gegen 13:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Radfahrer aus Bielefeld die Jungfernheide in Richtung Finnebachstraße und beabsichtigte nach links auf die Finnebachstraße einzubiegen. Hierbei habe er einen von links kommenden Pkw wahrgenommen und sein Fahrrad stark beschleunigt, um vor dem Pkw auf die Finnebachstraße einzubiegen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in den gegenüberliegenden Graben. Nach einem persönlichen Gespräch mit dem Fahrer des von links kommenden Fahrzeuges, ist dieser dann weiter gefahren und hat die Unfallstelle verlassen. Die Polizei bittet nun den Fahrer eines vermutlich schwarzen Audis oder weitere Zeugen des Unfalls sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell