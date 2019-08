Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Auto kollidiert mit Motorrad

(kup) Am Montag (26.08.), um 14:50 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger aus Ibbenbüren auf der Höhenstraße in Richtung Alte Heerstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer dieselbe Straße entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zum Sender bog der Fahrer eines schwarzen Mitsubishis nach links ab. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Der Herforder wurde von seinem Zweirad geschleudert, stürzte über die Motorhaube und kam auf der Straße zum Liegen. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

