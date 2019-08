Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss mit Pedelec gestürzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 69-jähriger Pedelecfahrer stürzte am Dienstag den 20.07.2019 gegen 17 Uhr in der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf. Ohne Fremdeinwirkung aber vermutlich unter Einwirkung von Alkohol kam der Radler zu Fall. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich weshalb dem Senior eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde wegen Verdacht auf eine Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Er trug keinen Helm.

