Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.08.19, gegen 22:50 Uhr wurde in der Mannheimer Straße ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der 45-jährige Fahrer eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Da er sich schon seit über 3 Jahren in Deutschland aufhält, war diese Fahrerlaubnis nicht mehr gültig. Eine deutsche Fahrerlaubnis besaß er nicht. Bei der weiteren Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass dieser bereits im Frühjahr 2019 zweimal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beanzeigt worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

