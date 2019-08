Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

560 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Goch-Asperden (ots)

Am Dienstag (06. August 2019) führte der Verkehrsdienst der Polizei Geldern zwischen 8:00 und 19:00 Uhr auf der Asperdener Straße (B 504) Höhe Triftstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Zeitraum wurden hier insgesamt 6180 Fahrzeuge gemessen. An der Örtlichkeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Trotz der vorab in den Medien bekanntgegebenen Kontrollstelle fuhren 560 Fahrzeuge zu schnell. 523 Fahrer erwartet ein Verwarngeld und 37 Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

