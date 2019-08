Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Leicht Verletzter bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, 20.08.2019 gegen 18:40 Uhr wurde die Polizei Neustadt zu einem Verkehrsunfall in der Conrad-Freytag-Straße in Lachen-Speyerdorf gerufen. Ein 49-jähriger Neustadter Autofahrer fuhr scheinbar ungebremst über ein Verkehrszeichen auf unbefestigtes Gelände und kam an einem Gebäude zum Stehen. Ursache dürfte nach jetzigem Kenntnisstand ein medizinischer Notfall gewesen sein. Der Fahrer trug äußerlich lediglich Schürfwunden davon, wurde vorsorglich jedoch ins Krankenhaus gebracht. Neben Rettungsdienst und der Feuerwehr Lachen-Speyerdorf war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Schadenshöhe am erheblich beschädigten Fahrzeug und am Gebäude ist derzeit nicht bekannt. Auch über den gesundheitlichen Zustand des Fahrers liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell