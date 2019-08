Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (28.8.), um 19:35 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann aus Bünde mit seinem PKW im Kreisverkehr auf der Osnabrücker Straße in Richtung Hansastraße. Gleichzeitig befuhr eine 42-jährige Frau aus Löhne die Hansastraße aus Richtung Autobahn A30 kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Bünder beim Abbiegen aus dem Kreisel auf die Hansastraße die Kontrolle über seinen schwarzen 1er BMW. Dabei geriet er ins Schleudern und kollidierte mit der entgegenkommenden Fahrerin eines weißen Audi A5. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 20.000 Euro.

