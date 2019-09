Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raubdelikt - Täter entwenden Handy

Herford (ots)

(mas) Am Freitag (30.08.), zwischen 22.00 - 22.15 Uhr, kam es auf der Goebenstraße in Herford zu einem Raubdelikt. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahre wurden von einer fünfköpfigen Personengruppe auf offener Straße angegriffen und geschlagen. Anschließend wurde dem 17 jährigen Opfer eine schwarze Umhängetasche entrissen, in welcher sich ein Ausweis und ein Handy befunden haben. Die Tätergruppe entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Bahnhof. Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass diese männlich und im Alter zwischen 16-20 Jahre alt gewesen sind. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder die Tat geben können werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

