Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallhergang ermittelt: Polizei bedankt sich für Zeugenhinweise - Langenfeld - 1908155

Mettmann (ots)

Am Montag (26. August 2019) hatte sich auf dem Winkelsweg in Langenfeld-Richrath ein Unfall ereignet, dessen Ursache der Polizei zunächst unklar war. Mit einer zeitnahen Pressemeldung am Dienstag (27. August 2019) suchte die Polizei nach weiteren Unfallzeugen. Siehe dazu unsere Pressemeldung ots 1908147 (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4358964).

Aufgrund der Veröffentlichungen in den Printmedien sowie sozialen Netzwerken meldete sich nun tatsächlich ein Zeuge, der den Unfallhergang genau beschreiben und so maßgeblich zur Klärung des Geschehens beitragen konnte.

Demnach hatte die 44-jährige Monheimerin die Vorfahrt des 23-jährigen Düsseldorfers missachtet, wodurch es zu dem Zusammenstoß gekommen war.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern sowie bei der Lokalpresse für die Veröffentlichung der Unfallmeldung.

