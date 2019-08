Polizei Mettmann

POL-ME: Autounfall bei Abbiegemanöver - hoher Sachschaden - Hilden - 1908154

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Dienstag (27. August 2019) kam es an der Elberfelder Straße in Hilden zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Audi die Elberfelder Straße in Richtung Haan. Gleichzeitig beabsichtigte eine 50 Jahre alte Daimler-Fahrerin, aus einer Einfahrt kommend, auf die Elberfelder Straße in Richtung Hilden einzubiegen. Als diese auf die Elberfelder Straße abbog, prallten die beiden Autos zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell