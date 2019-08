Polizei Mettmann

POL-ME: 26-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim - 1908153

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (27. August 2019) wurde ein 26 Jahre alter Langenfelder bei einem Alleinunfall mit seinem Motorrad in Monheim am Rhein schwer verletzt. Couragierte Zeugen halfen dem Mann bis zum Eintreffen des Rettungswagens.

Gegen 20:10 Uhr befuhr der 26-Jährige mit seiner Honda die Kappellenstraße in Richtung Bleer Straße, als er sein Motorrad plötzlich stark abbremste und die Kontrolle verlor. Der Mann geriet ins Schlingern und stürzte von seinem Motorrad, welches noch mehrere Meter weiter über die Straße rutschte. Nach eigenen Angaben sah er zwei Kinder am Straßenrand, die die Straße queren wollten, weshalb er abrupt abbremsen musste.

Der Langenfelder wurde schwer verletzt, aber ansprechbar in ein Krankenhaus gebracht, seine Honda abgeschleppt. Das Motorrad wurde zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

