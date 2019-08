POL-ME: Unklarer Unfallhergang: Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 1908147

Polizei Mettmann

Unklarer Unfallhergang: Polizei sucht Zeugen - Langenfeld

Mettmann

Am Montag (26. August 2019) hat sich auf der Kreuzung Winkelsweg / Richrather Straße in Langenfeld-Richrath ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Daher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen.

Um 18 Uhr war eine 44-jährige Monheimerin mit ihrem schwarzen VW Passat über den Winkelsweg gefahren. Laut eigenen Angaben bog sie bei Grünlicht anzeigender Ampel in die Richrather Straße ab. Zur gleichen Zeit kam aus der gegenüberliegenden Richtung ein 23-jähriger Düsseldorfer in seinem Audi A4 angefahren. Auch er gab an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche bei dem Unfall erheblich beschädigt wurden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat möglicherweise den Unfallhergang beobachtet oder kann weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

